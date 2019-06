'Rolling Thunder Revue' op Netflix: 'Bob Dylan op tournee'

Het idee was om te spelen voor de mensen die zich normaal gezien geen ticket voor een groot stadion of de reis naar pakweg New York of Los Angeles konden veroorloven, en zo ook weer contact te zoeken met het Amerikaanse heartland. Uiteindelijk speelde Dylan bijna zestig optredens in de VS en Canada tijdens de Rolling Thunder Revue-tour, samen met collega-muzikanten als Joan Baez en Joni Mitchell.

Een groot deel van de tournee werd vastgelegd op beeld en regisseur en Dylan-fan Martin Scorsese mocht door alle materiaal gaan om er de nieuwe documentaire ‘Rolling Thunder Revue’ uit te distilleren. De filmmaker, die vijftien jaar geleden ook de Dylan-docu ‘No Direction Home’ draaide, kreeg bovendien Bob zelf voor de camera om te vertellen over de tournee, en laat ook bevoorrechte getuigen als Baez, Sam Shepard en Allen Ginsberg aan het woord.