'Green Book' op Proximus en Telenet: 'De Kentucky Fried Chicken-scène is nu al een classic!'

De boosheid van Spike was gerechtvaardigd: het verhaal over de openbloeiende vriendschap tussen de zwarte pianist Doc Shirley (Ali Mahershala won de Oscar voor beste mannelijke bijrol) en diens Italo-Amerikaanse chauffeur Tony Lip (Viggo Mortensen) staat immers bol van de raciale stereotyperingen. En tóch waren die Oscars verdiend, want ‘Green Book’ is bovenal een heerlijke crowdpleaser met een ‘laten-we-elkaar-beter-leren kennen!’-boodschap die verdorie wérkt. En de Kentucky Fried Chicken-scène is nu al een classic!