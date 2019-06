'De kleedkamer: de Tour' op Canvas: 'De exploten van Eddy Merckx in de Tour'

Het jubileum wordt uitgebreid gevierd wanneer de Tour 2019 op 6 juli van start gaat in Brussel, maar ook vooraf is er natuurlijk al aandacht. ‘De kleedkamer’ wijdt ter gelegenheid van de verjaardag een speciaal tweeluik aan de Tour, al dienen de exploten van Merckx daarin enkel als aanleiding.

Ruben Van Gucht ging namelijk op bezoek bij vier andere Tourwinnaars – Alberto Contador en Andy Schleck in de eerste aflevering, Cadel Evans en Bradley Wiggins in de tweede – en schuift ook aan bij acht Belgen met een opmerkelijk Tourverleden: vier Belgische ploegleiders die ooit met één van hun renners met de overwinning gingen lopen in Parijs, en de vier laatste Belgische geletruidragers. Voor de quizzers onder ons: dat zijn Jan Bakelants, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Tom Boonen.