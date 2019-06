Na een verblijf in de gevangenis wil de vrouw haar leven beteren, tot enkele criminelen haar dwingen om haar oude gewoontes weer op te nemen. Maar het valt nog te bezien wie er uiteindelijk met de buit zal gaan lopen. Een actiereeks die zich aankondigt als hersenloos entertainment, zeker omdat ‘Jett’ bedacht is door Sebastian Gutierrez, de scenarist die met ‘Snakes on a Plane’ zowat het summum van hersenloos entertainment heeft geschreven.