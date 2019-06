Intussen zou een documentaire als ‘The Edge of Democracy’ over heel veel landen ter wereld kunnen gaan. Maar de Braziliaanse regisseur Petra Costa focust logischerwijze op haar thuisland, dat sinds het aantreden van de ultraconservatieve en radicaalrechtse Jair Bolsonaro als president toch een paar treetjes gedaald is op de ladder van de democratie.