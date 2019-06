DRAMA Nadat hij de mean streets van New York al een paar keer had verkend in ‘The Yards’ en ‘We Own the Night’, gooide regisseur James Gray het over een andere boeg. Nu ja, hij verkent nog altijd dezelfde straten, maar dan zoals die er anno 1921 uitzagen. Marion Cotillard speelt een Poolse die de oversteek waagt naar de Nieuwe Wereld en wordt aangeklampt door Bruno (Joaquin Phoenix), een nachtclubeigenaar die haar met zachte hand de prostitutie in duwt. De in sepiakleuren gedrenkte beelden van cameraman Darius Khondji zijn verbluffend mooi en de acteurs overtreffen zichzelf. Marion Cotillard moet de clichématige rol van de lijdende vrouw spelen, maar doet dat met veel authenticiteit. En Phoenix maakt van Bruno een tragische, door het leven teleurgestelde smeerlap.