De terugkeer van 'Baywatch': stelende octopussen, Iraanse superfans en opwippende boezems

U denkt misschien dat het idee van slow motion ontstond toen de producers op een dag nietsvermoedend in hun puberteit terechtkwamen, maar niets is minder waar: co-maker Michael Berk kende gewoon iemand die had meegewerkt aan de Olympische Spelen van 1988, waar de hardlopers met de nieuwste camera’s werden geregistreerd. En daar zag hij mogelijkheden in; grote, ronde, stevige mogelijkheden. Wandelend tapijt David Hasselhoff, meer dan tien jaar lang het gezicht van de serie, beweerde dat de bewuste shots vooral werden ingelast wanneer een aflevering niet aan de vereiste speelduur van 45 minuten kwam. Het was destijds een revolutionair idee om iets in lengte te doen toenemen door er traag rennende modellen in bikini bij te betrekken: uitermate doeltreffend, zo bleek!