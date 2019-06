'Grace Jones: Bloodlight and Bami' op BBC2

MUZIEK ‘Je mag dan een wereldwijd bejubelde artieste zijn die al generaties meegaat, aan sommige natuurwetten ontsnapt niemand. Behalve Grace Jones,’ schreef Mauro een jaar geleden in zijn onvolprezen rubriek in dit blad. ‘Modes, leefregels, ouderdom, noem maar op, niets doet haar persona wankelen. Alleen Grace Jones kan doen wat ze doet. Dat mag eender wat zijn, het blijft nooit minder dan totaal bijzonder.’ Hoe de zangeres van ‘Slave to the Rhythm’ en ‘Pull Up to the Bumper’ erin slaagt om een popicoon te blijven, is te zien in ‘Bloodlight and Bami’, waarin regisseuse Sophie Fiennes haar volgt tijdens enkele optredens en bij de opnames van haar plaat ‘Hurricane’ in Jamaica. Fiennes kreeg volledige carte blanche, waardoor ook de diva in Grace Jones volop te zien is, zoals in een opmerkelijke scène waarin ze haar entourage uitkaffert omdat ze er tijdens een optreden op de Franse televisie uitzag als ‘een lesbische hoerenmadam.’