'Detroit' op Netflix: één van de schokkendste gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis

In de lange, hete zomer van 1967 weerklonken in de straten van Detroit evenwel geen funky gitaren, maar wel geweerschoten, het gesis van brandbommen, het geluid van winkelramen die aan diggelen werden geslagen en de rauwe kreten van woedende zwarte inwoners die in de clinch gingen met de flikken. De bloederige 12th Street Riot-rellen culmineerden in de nacht van 25 op 26 juli in één van de schokkendste gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis: het Algiers Motel Incident. Kathryn Bigelow (‘The Hurt Locker’) goot de wraakroepende feiten in een claustrofobische thriller die zwaar op uw onrechtvaardigheidsgevoel zal inhakken.