Stijn Van de Voorde: 'Hippies, wilde orgieën en cocaïne met medeweten van de politie: schitterend!'

Stijn Van de Voorde «Mij niet gelaten als mensen zich graag laten uitmelken in een gigantische club waar één of andere EDM-dj iets muzikaal verwaarloosbaars staat te doen, of wanneer ze zich tegen 18,5 euro per cocktail laten vollopen in een fancy loungebarretje op het strand. Maar mij zegt dat allemaal niet veel. Ibiza is mijns inziens ook helemaal niet zo geweldig mooi, zoals je soms weleens hoort beweren – er bestaan qua natuurpracht veel mooiere eilanden, ook in Europa.»

HUMO Vanwaar dan je interesse?