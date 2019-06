'The Assassination of Gianni Versace' op Netflix: de mode-industrie en homofobie rond de jaren 2000

De true crime-golf heeft al mooie dingen opgeleverd, maar het blijft toch nog altijd waardevoller als een getalenteerd regisseur of scenarist zich over een waargebeurde zaak buigt en er een dramareeks over maakt die méér is dan een reconstructie.

Getuige daarvan de twee beste miniseries die je momenteel kunt vinden: ‘Chernobyl’ op Play en ‘When They See Us’ op Netflix. Iets ouder maar ook een goed voorbeeld: ‘American Crime Story’, dat telkens één seizoen ophangt aan een beruchte zaak uit de recente geschiedenis. In het eerste seizoen – ook terug te vinden op Netflix – vormde het proces tegen O.J. Simpson de basis voor een briljante serie over roem, racisme en rijkdom in het Amerika van de jaren 90. Het tweede (en zoals het ernaar uitziet ook laatste) seizoen gebruikt de moord op modeontwerper Gianni Versace – op 15 juli 1997 – als beginpunt voor een al even schitterende reeks, met onder meer Ricky Martin en Penélope Cruz in hoofdrollen, over de mode-industrie en homofobie rond de jaren 2000. Vorig jaar nog de volledig terechte winnaar van een Golden Globe voor beste miniserie.