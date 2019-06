'Dark' – Seizoen 2, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

Het tweede seizoen van de Duitse sf-thrillerserie verschijnt namelijk in de catalogus op 21 juni 2019, tevens de dag waarop het verhaal ooit begonnen is. Op die dag pleegde de 43-jarige Michael Kahnwald bij de start van de reeks zelfmoord, en in de nasleep van die tragedie onthulde zijn zoon Jonas duistere geheimen over zijn dorpje Winden. Centraal daarin: de lokale kernreactor en een gangenstelsel onder de fabriek die mensen terug in de tijd kan brengen. ‘Dark’ – een mix van ‘Stranger Things’ en ‘Twin Peaks’ – was in 2017 de eerste Duitse Netflix Original en werd meteen ook een succes. Ondertussen is bekendgemaakt dat de serie op zal houden na het derde seizoen.