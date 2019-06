'The Cleaning Lady' op VTM GO

Rosa is een alleenstaande moeder die om rond te komen ’s avonds gaat schoonmaken in een bokszaal.

Op een avond, terwijl ze de bloedvlekken uit de boksring zit te schrobben, hoort ze een schot. Haar baas en manager van de zaal blijkt neergeschoten door enkele louche kerels en zij krijgt de opdracht om alle vlekken en bewijzen te verwijderen. Ze doet dat zo goed dat ze voor haar diensten niet alleen rijkelijk beloond wordt, maar ook teruggevraagd. Omdat haar zoon ernstig ziek is en de kosten stevig oplopen, beslist Rosa om haar afkeer en haar morele bezwaren opzij te schuiven, in deze Argentijnse reeks die nu in de sectie ‘Walter presents’ op VTM Go staat.