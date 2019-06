'Ice on Fire' op Netflix

Nu te zien op Play

Vandaag is de situatie nog prangender dan toen en de politieke wil om maatregelen te nemen nog steeds even klein, maar toch is de nieuwe film van DiCaprio en Conners optimistischer dan de vorige. ‘Ice on Fire’ gaat namelijk vooral over de wetenschappers en ingenieurs die werken aan oplossingen om de klimaatopwarming tegen te gaan of de gevolgen ervan te beperken. Voor de hand liggende dingen als windturbines en zonnepanelen komen aan bod, maar ook ambitieuzere projecten zoals het idee om CO2 weer uit de lucht te halen en ergens onder de grond op te slaan. Belangrijkste rode draad is dat het kapitalisme en de strijd tegen de klimaatverandering hand in hand kunnen gaan: als we ooit CO2 uit de lucht halen, kan die industrie bijvoorbeeld op termijn meer mensen tewerkstellen dan er vandaag in de wereld van fossiele brandstoffen werken.