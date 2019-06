Het is bij ons, en ook wel elders in de wereld, nog altijd het kleine broertje van Netflix, maar ook Amazon Prime weet soms grote namen uit de filmindustrie aan zich te binden.

De Deense regisseur Nicolas Winding Refn (‘Drive’, ‘Only God Forgives’) ging bijvoorbeeld voor zijn eerste tv-serie in zee met het bedrijf van Jeff Bezos en dat leverde ‘Too Old to Die Young’ op, een misdaaddrama over een politieagent en een huurmoordenaar die samen misdadigers opsporen en om het leven brengen. Een mix van ultragewelddadige scènes, neonlichten en elektromuziek die net als Refns andere werk niet in één vakje onder te brengen is.