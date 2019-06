De films die u deze week moet zien (van 21 tot 27 juni)

Q2, VRIJDAG 21 JUNI, 20.35

AVONTUUR Na meer dan tien jaar speelde Sean Connery nog één keer James Bond in deze remake van ‘Thunderball’, die niet tot de officiële reeks behoort. Connery was stilaan wat te oud voor de rol, maar het scenario is beter dan dat van ‘Thunderball’ en Klaus Maria Brandauer is een memorabele schurk.

één, VRIJDAG 21 JUNI, 23.15

DRAMA Nadat hij de mean streets van New York al een paar keer had verkend in ‘The Yards’ en ‘We Own the Night’, gooide regisseur James Gray het over een andere boeg. Nu ja, hij verkent nog altijd dezelfde straten, maar dan zoals die er anno 1921 uitzagen. Marion Cotillard speelt een Poolse die de oversteek waagt naar de Nieuwe Wereld en wordt aangeklampt door Bruno (Joaquin Phoenix), een nachtclubeigenaar die haar met zachte hand de prostitutie in duwt. De in sepiakleuren gedrenkte beelden van cameraman Darius Khondji zijn verbluffend mooi en de acteurs overtreffen zichzelf. Marion Cotillard moet de clichématige rol van de lijdende vrouw spelen, maar doet dat met veel authenticiteit. En Phoenix maakt van Bruno een tragische, door het leven teleurgestelde smeerlap.

CANVAS, VRIJDAG 21 JUNI, 22.10

BIOPIC David Oyelowo speelt de rol van zijn leven als Martin Luther King, toen die in 1965 protestmarsen organiseerde van Selma naar Montgomery (Alabama) om gelijk stemrecht voor zwarten af te dwingen. De film was goed voor een Oscar en is best meeslepend, maar ook een tikkeltje té conventioneel.

VTM, ZATERDAG 22 JUNI, 23.05

OORLOG Indrukwekkend oorlogsepos waarvoor Steven Spielberg zijn tweede Oscar kreeg. De eerste 20 minuten, die de landing in Normandië in al haar bloederige gruwel tonen, zijn onvergetelijk. Ook te zien: een jonge Vin Diesel, in een rolletje dat Spielberg speciaal voor hem had geschreven.

CANVAS, ZATERDAG 22 JUNI, 22.55

KOMEDIE Braziliaanse tragikomedie over de huishoudster van een rijk gezin, die plots bezoek krijgt van haar tienerdochter die ze al jaren niet meer heeft gezien. De manier waarop regisseuse Anna Muylaert de klassenrelaties blootlegt, doet wat denken aan Alfonso Cuaróns ‘Roma’, maar de toon is luchtiger en het tempo vlotter.

VIER, ZATERDAG 22 JUNI, 20.25

ACTIE Het tweede en beste deel van Christopher Nolans Batman-trilogie, met Heath Ledger als een onvergetelijke Joker. Het duistere toontje was destijds gedurfd – DC had er nog niet z’n handelsmerk van gemaakt – en de muziek van Hans Zimmer is de perfecte test voor de bassen van je geluidssysteem.

BBC 2, ZONDAG 23 JUNI, 14.15

AVONTUUR Gezellige heist movie over een bende die een kostbare dolk wil stelen uit het beroemde Topkapi-museum in Istanbul. Peter Ustinov speelt de sukkelaar die tegen z’n wil wordt ingezet als koerier en is de beste reden om te kijken: met zijn onnavolgbare slapstick draagt hij de hele film moeiteloos.

VTM, ZONDAG 23 JUNI, 15.10

ACTIE Deze metafilm van mister ‘Die Hard’ John McTiernan was misschien wat voor op zijn tijd: een 10-jarige jongen komt magischerwijs in een actiefilm van Arnold Schwarzenegger terecht en geeft dan maar vrolijk commentaar op alle clichés. Druk en vermoeiend, maar ook best clever en grappig.

VITAYA, MAANDAG 24 JUNI, 20.40

KOMEDIE Anton Yelchin speelt een wan-nabeschrijver die elke dag tussen 17 en 19u afspreekt met een getrouwde vrouw (Bérénice Marlohe). Een mild melodrama dat héél voorzichtig vragen stelt over de link tussen huwelijkse trouw en affectie, maar vooral dient om zachtjes bij weg te zwijmelen.

ZES, DINSDAG 25 JUNI, 20.35

ROMCOM Natuurlijk kent iedereen de beruchte orgasmescène waarin Meg Ryan een snackbar bij elkaar krijst, maar er is méér te beleven in deze romcom. De spitse dialogen bijvoorbeeld, en de chemie tussen Ryan en Billy Crystal – beste vrienden die zich afvragen of een man en een vrouw wel gewoon vrienden kúnnen zijn.

VITAYA, WOENSDAG 26 JUNI, 20.40

DRAMA Saoirse Ronan is fenomenaal als jonge Ierse vrouw die in de jaren 50 naar Amerika trekt en er de liefde vindt. Zelfs wanneer het scenario (van de gelauwerde romanschrijver Nick Hornby) wat té driftig laveert tussen melodrama en humor, geeft zij aan elke scène menselijkheid en authenticiteit.