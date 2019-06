Femke van der Laan: 'Ik kon niet anders dan mijn verdriet met mensen delen'

Femke van der Laan «Na Eberhards dood had ik de neiging om door te gaan zoals ik altijd had gedaan. Als mensen vroegen hoe het ging, zei ik: ‘Ja, goed.’ We hebben het liever niet over verdriet. Het doet pijn en dat is vervelend. Bovendien hoor je verdriet zo snel mogelijk ‘een plaats te geven’. Maar dat ging helemaal niet. Mijn verdriet was zo groot. Ik liep over. Letterlijk. De tranen liepen de hele dag over mijn wangen. Ik kon niet anders dan het met mensen delen. Het is eng, natuurlijk – je laat veel van jezelf zien en ik vond het ook moeilijk om de aandacht naar me toe te trekken en te zeggen: ‘Neen, het gaat niet goed. Ik ben niet zo sterk als ik eruitzie.’ Maar ik merkte snel hoe fijn het was, ook omdat je anderen de gelegenheid biedt om hun verdriet te delen. Ik kreeg ontelbare reacties op mijn columns, van mensen die dankbaar waren dat ik woorden had gevonden voor die diepe pijn.»

HUMO De woorden die je voor je verdriet vindt, zijn vaak heel eenvoudig.