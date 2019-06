De chef tussen Marianne en Rosa: 'Gelukkig vechten ze niet meer om dezelfde man'

De kans is klein dat Rosa en Marianne elkaar op een treinperron nog eens een paar stevige hengsten uitdelen, maar dáárvoor kunt u vlak voor de finale terecht bij ‘Iedereen beroemd’, ook toe aan de slotweek. In het rubriekje ‘Elke week dezelfde scène uit ‘Thuis’’ wordt de legendarische vechtscène uit 1999 elke vrijdag met een komische knipoog naar de actualiteit van nieuwe stemmen voorzien. En net als twintig jaar geleden is de échte ster van dat stukje tv-geschiedenis Jan Albert De Bruyne, de acteur – hij speelde tussen 1975 en 2010 in zowat elke Vlaamse serie – die gestalte gaf aan de koddige stationschef die verder bloedvergieten voorkwam.

Jan Albert De Bruyne «Ja, die scène zit in haast elk archiefoverzicht, hè. Ik vond het een geweldig idee van de makers van ‘Iedereen beroemd’ om ermee aan de slag te gaan. Het rubriekje is ook goed uitgewerkt: er is altijd een link met de actualiteit, en het zit vol spitsvondigheden.»