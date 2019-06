'The End of the Tour' op Canvas: superieure praatcinema

Rolling Stone-journalist David Lipsky vergezelde Wallace op de laatste vijf dagen van zijn boektournee, maar publiceerde zijn interviews pas nadat Wallace zelfmoord pleegde in 2008. ‘The End of the Tour’ is daar de verfilming van: dik anderhalf uur zie je twee mannen die honderduit praten over literatuur, het leven, de liefde, de dood en de Amerikaanse cultuur. Zo’n film staat of valt met de kwaliteit van de dialogen en van de acteurs. Gelukkig zit het met beide wel snor. De replieken zijn gevat en stemmen soms zelfs oprecht tot nadenken, en Jason Segel (u kent ’m van ‘How I Met Your Mother’) is een revelatie als Wallace. Superieure praatcinema, die je zowaar zin geeft om eens aan ‘Infinite Jest’ te beginnen. Veel succes daarmee.