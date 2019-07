Nieuws waar we even van moeten gaan zitten: ‘De stoel’ is terug op Eén, en dus kan het niet anders of de zomer is nu helemaal uit de startblokken geknald. Aan het concept is wijselijk niet geraakt: ergens te lande wordt een strandstoel uitgeklapt, en wie er als eerste z’n krent in parkeert met het juiste voorwerp in handen, wint een reis.