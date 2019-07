'Just Another Immigrant' op Canvas

COMEDY In ‘Just another immigrant’ vertrekt de Britse stand-upcomedian Romesh Ranganathan richting de Verenigde Staten om er samen met zijn familie – vrouw, drie kinderen, moeder en een nogal excentrieke oom – een nieuw leven op te bouwen. Aan ambitie ontbreekt het hem niet: hij heeft een zaalshow geboekt in het befaamde Greek Theatre in Los Angeles, met plaats voor bijna 6.000 mensen, en geeft zichzelf drie maanden om die als nobele onbekende uit te verkopen. De tiendelige reeks volgt Ranganathan in zijn – vaak grappige – pogingen om enige roem te verwerven als komiek in de VS, maar laat ook zien hoe het voor migranten niet altijd even eenvoudig is om een plaats te verwerven binnen de Amerikaanse samenleving. De reeks eindigt met Ranganathan die in het Greek Theatre zijn optreden mag geven, maar we laten u zelf ontdekken hoeveel mensen er dan uiteindelijk in het theater zitten.