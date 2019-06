Cristiana Dell'Anna over 'Gomorra': 'Alsof maffiabaas zijn nog niet lastig genoeg is, moet ik me ook nog eens met vooroordelen bezighouden'

Cristiana Dell’Anna «Het valt niet mee om een vrouw in een leidinggevende positie te zijn: dat geldt al evenzeer in de maffia als in het normale leven. Was Patrizia een Patrizio, dan had ze al veel langer aan de top gestaan. Maar vrouwen moeten opboksen tegen vooroordelen en zich keer op keer bewijzen. Patrizia zal dit seizoen veel tegenstand krijgen van de ouderwetse camorra vanwege haar geslacht. ‘Ze moet haar plaats kennen,’ zegt een ouwe rot over haar. Alsof het al niet lastig genoeg is om een maffiabaas te zijn, moet ze zich nog met zo’n onzin bezighouden.»