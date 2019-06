In vijf afleveringen reconstrueren de makers één van de schokkendste misdaden uit de recente Spaanse geschiedenis: de moord op drie liftende meisjes van nauwelijks 14-15 jaar oud, die eind 1992 van de aardbol verdwenen nadat ze aan een tankstation in een auto waren ingestapt en enkele maanden later dood werden teruggevonden met op hun lichamen sporen van verkrachting en marteling.