De films die u deze week moet zien (van 28 juni tot 4 juli)

Q2, VRIJDAG 28 JUNI, 20.35

KOMEDIE Innemende griezelkomedie op maat van pre-teens, waarin de monsters uit R.L. Stines beroemde reeks jeugdromans ontsnappen naar de echte wereld. Jack Black is gepast manisch in de rol van de schrijver zelf en de actie is soms heerlijk onnozel. Plezierige metafilm voor het jonge volkje.

NPO 3, VRIJDAG 28 JUNI, 23.30

DRAMA Bel Powley speelt Minnie, een 15-jarig meisje anno 1976, dat de vriend van haar moeder verleidt. Eerlijke en speelse coming-of-agefilm, die niet terugdeinst voor seksualiteit, maar ze ook niet uitbuit. Powley schakelt van berekende bitch naar hulpeloos kind, net als een echte puber dus.

ÉÉN, VRIJDAG 28 JUNI, 23.35

AVONTUUR Semi-waargebeurde avonturenfilm over een gevangene in het beruchte Franse strafkamp Duivelseiland die enkele keren probeert te ontsnappen. Een tikkel te lang, maar de actiescènes zijn nog altijd meeslepend en Steve McQueen laat al zijn kenmerkende cool gaandeweg vallen voor wat wellicht zijn meest kwetsbare rol is.

CANVAS, ZATERDAG 29 JUNI, 22.35

DRAMA In 1996 leverde schrijver David Foster Wallace zijn magnum opus af: het duizend pagina’s tellende ‘Infinite Jest’. Rolling Stone-journalist David Lipsky vergezelde Wallace op de laatste vijf dagen van zijn boektournee, maar publiceerde zijn interviews pas nadat Wallace zelfmoord pleegde in 2008. ‘The End of the Tour’ is daar de verfilming van: dik anderhalf uur zie je twee mannen die honderduit praten over literatuur, het leven, de liefde, de dood en de Amerikaanse cultuur. Zo’n film staat of valt met de kwaliteit van de dialogen en van de acteurs. Gelukkig zit het met beide wel snor. De replieken zijn gevat en stemmen soms zelfs oprecht tot nadenken, en Jason Segel (u kent ’m van ‘How I Met Your Mother’) is een revelatie als Wallace. Superieure praatcinema, die je zowaar zin geeft om eens aan ‘Infinite Jest’ te beginnen. Veel succes daarmee.

VIER, ZATERDAG 29 JUNI, 20.25

ACTIE Christopher Nolan sloot zijn Batmantrilogie af met dit visueel indrukwekkend en gewaagd duister epos. En een epos is het: met zijn bijna drie uur bezwijkt de film zelfs haast onder de bombast, maar holy shit, die actiescènes! Tom Hardy hoeft letterlijk niet eens zijn gezicht te laten zien om dreigend te zijn.

VIER, ZATERDAG 29 JUNI, 23.30

AVONTUUR Lang voor het #MeToo-tijdperk maakte Ridley Scott deze feministische actiefilm. Susan Sarandon en Geena Davis trekken er samen een weekendje op uit, tot Davis bijna wordt verkracht en Sarandon haar aanrander neerschiet. De personages zijn goed uitgewerkt en het groezelige westernsfeertje past er perfect bij.

VTM, ZONDAG 30 JUNI, 20.30

SCIENCEFICTION Intelligente reboot van de apenplaneetserie, waarin wordt opgebouwd naar het begin van de allereerste film, uit 1968. James Franco speelt een geneticus die een medicijn tegen alzheimer uitprobeert op een chimpansee, et voilà: stront aan de knikker.

CAZ, ZONDAG 30 JUNI, 20.40

ACTIE Charles Bronson ging in 1974 voor de allereerste keer op wraaktocht in deze vunzige exploitation movie. Niet bepaald politiek correct (stiekem zelfs een beetje op het fascistoïde af), maar wel een fascinerende, gewelddadige tijdcapsule van de jaren 70, toen New York op zijn smerigst was.

ZES, DINSDAG 2 JULI, 20.35

DRAMA Ha, de jaren 90, toen Michael Douglas zich in elke film in de problemen neukte. Deze keer wordt hij besprongen door zijn nieuwe bazin, maar daarna zelf beschuldigd van seksuele intimidatie. Een boeiend en provocerend drama, al is de vergezochte thriller rond bedrijfsspionage die erbij wordt gesleurd minder interessant.

CAZ, DINSDAG 2 JULI, 20.40

AVONTUUR Robert Redford speelt een man die moederziel alleen de Stille Oceaan probeert over te steken, wanneer zijn boot zinkt. Zijn overlevingsstrijd levert een waanzinnig intense film op. Redford zegt nauwelijks een woord en andere acteurs zijn er niet, waardoor dit erg pure, visuele en vooral retespannende cinema wordt.

CAZ, DONDERDAG 4 JULI, 23.15

HORROR De laatste film uit de glorieperiode van Hitchcock is een oefening in pure suspense: plots beginnen vogels mensen aan te vallen, met catastrofale gevolgen. We krijgen daar nooit een verklaring voor en ook de personages zijn nogal vlak, maar Hitchcock grijpt zijn simpel concept aan om enkele briljante set pieces te creëren.