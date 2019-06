De documentaires die u deze week graag informeren (van 28 juni tot 4 juli)

NPO 2, vrijdag 28 juni, 22.55

PORTRET Opmerkelijke docu van de Spaanse acteur Gustavo García Salmerón over zijn moeder Julita, die als meisje droomde van een kroostrijk gezin, een aap en een kasteel en die droom waargemaakt heeft.

Canvas, maandag 1 juli, 21.20

MUZIEK Tijdens de zomermaanden herhaalt Canvas enkele oude afleveringen uit de Belpop-reeks. De eerste dateert van acht jaar geleden en gaat over ’s lands bekendste rockgroep: dEUS.

Canvas, maandag 1 juli, 23.05

TRUE CRIME Nog een herhaling, van een true crime-docu over de gruwelijke moord op zakenvrouw Sadie Hartley, die in 2016 door een liefdesrivale met 41 messteken om het leven werd gebracht.

VTM, dinsdag 2 juli, 22.35

HUMAN INTEREST Voor ons lijkt elke cruise hels, maar ‘Telefacts zomer’ focust op cruises die ook voor mensen die vrijwillig meegingen een nachtmerrie waren – wegens ziektes, brand of storm op zee.

NPO 2, woensdag 3 juli, 22.55

GESCHIEDENIS Docu over het studentenprotest op het Tiananmen-plein, dat dertig jaar geleden – op 4 juni 1989 – op bloedige wijze de kop werd ingedrukt.

Canvas, donderdag 4 juli, 23.00

COMEDY Omdat het in de zomermaanden al eens wat luchtiger mag zijn, tippen we deze week een komische reportagereeks die Canvas de volgende tien weken op het scherm brengt. In ‘Just another immigrant’ vertrekt de Britse stand-upcomedian Romesh Ranganathan richting de Verenigde Staten om er samen met zijn familie – vrouw, drie kinderen, moeder en een nogal excentrieke oom – een nieuw leven op te bouwen. Aan ambitie ontbreekt het hem niet: hij heeft een zaalshow geboekt in het befaamde Greek Theatre in Los Angeles, met plaats voor bijna 6.000 mensen, en geeft zichzelf drie maanden om die als nobele onbekende uit te verkopen. De tiendelige reeks volgt Ranganathan in zijn – vaak grappige – pogingen om enige roem te verwerven als komiek in de VS, maar laat ook zien hoe het voor migranten niet altijd even eenvoudig is om een plaats te verwerven binnen de Amerikaanse samenleving. De reeks eindigt met Ranganathan die in het Greek Theatre zijn optreden mag geven, maar we laten u zelf ontdekken hoeveel mensen er dan uiteindelijk in het theater zitten.