'The Big Sick' op Canvas: dé sleeper hit van de voorbije jaren

ROMCOM Met een opbrengst van zo’n 500 miljoen dollar (terwijl hij er maar vijf had gekost), laaiend enthousiaste recensies en een Oscarnominatie voor Beste Scenario mag ‘The Bick Sick’ gerust gelden als dé sleeper hit van de voorbije jaren. Terecht? Het is in ieder geval een fijn filmpje: een romcom voor deze tijd, die ook ernstige thema’s als racisme en rouw durft aan te snijden. Kumail Nanjiani speelt een Uber-chauffeur die verliefd wordt op studente Emily (de sprankelende Zoe Kazan). Wanneer zij een zeldzame ziekte oploopt en in een kunstmatige coma wordt gebracht, deelt Kumail plots weken aan een stuk een wachtkamer met Emily’s excentrieke ouders. De humor is soms wat sitcommy, maar de dialogen zijn vaak wél vlijmscherp en er zaten toch een drietal scènes in die ons oprecht een krop in de keel bezorgden. Wat er drie méér zijn dan in de gemiddelde romcom.