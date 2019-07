'The Twilight Zone' op Play: de 'Black Mirror' van zijn tijd

Nu te zien op Play

SERIE ‘The Twilight Zone’ wordt dit jaar 60, maar Rod Serlings anthologiereeks – noem het gerust de ‘Black Mirror’ van zijn tijd – blijft een onverwoestbare klassieker. De serie was een briljante mix van sf, horror en maatschappijkritiek – een invasie door buitenaardse wezens diende bijvoorbeeld als metafoor voor de angst voor de atoombom – en Serling zorgde op het einde van elke aflevering voor een twist die bleef nazinderen. Niet verwonderlijk dat ‘The Twilight Zone’ al generaties een bron van inspiratie is voor scenaristen en regisseurs. George R.R. Martin schreef vijf afleveringen voor de update van ‘The Twilight Zone’ uit de jaren 80 en deze nieuwe reeks is gemaakt door Jordan Peele, de man achter horrorsuccessen als ‘Get Out’ en ‘Us’. In de VS is het seizoen al afgelopen en daar was de consensus onder critici dat deze nieuwe ‘Twilight Zone’ goed is, maar niet zo goed als het origineel.