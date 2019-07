'Dark Shadows' op Netflix: hilarische Johnny Depp als grootste troef

FILM De achtste samenwerking tussen Tim Burton en Johnny Depp is geen meesterwerk à la ‘Edward Scissorhands’, maar er valt wel veel goeds over te melden. Depp vertolkt een vampier die anno 1772 levend wordt begraven en 200 jaar later herrijst in de periode van de hippies en de Vietnamoorlog. De time clash tussen de Victoriaanse bloedzuiger en zijn nieuwe omgeving geeft aanleiding tot een hoop grappige situaties, en de seventiesdecors ogen naar goede Burton-traditie prachtig. Maar de grootste troef van ‘Dark Shadows’ is Depp, die werkelijk hilarisch is als de stijfdeftige, zich in een onnavolgbaar archaïsch taaltje uitdrukkende vampier die bij het kampvuur hele zinsneden uit ‘Love Story’ zit te citeren en zich oprecht verontschuldigt vooraleer hij zijn tanden in iemands nek plant.