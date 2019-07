'Cold Pursuit' op Proximus & Telenet

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Niet alleen de mond van zijn medespeler Tom Bateman viel wagenwijd open, ook wij verslikten ons in onze bourbon on the rocks toen Liam Neeson naar aanleiding van de bioscooppremière van ‘Cold Pursuit’ wereldkundig maakte dat hij in een ver verleden wekenlang met de drang heeft rondgelopen om een willekeurige zwarte man tot pulp te meppen. Neeson diende na het opbiechten van zijn wraakfantasie diep door het stof te kruipen en de release van ‘Cold Pursuit’ ging de mist in. Jammer, want de winterse setting, de gitzwarte humor, de geinige Bateman én de als vanouds diep in zijn rol zittende Liam (hij vertolkt een losgeslagen wraakmachine) maken van ‘Cold Pursuit’ een genietbare pulpy thriller.