'What's My Name: Muhammad Ali' op Play

Nu te zien op Play

DOCU Muhammad Ali (1942 – 2016) was niet alleen één van de grootste sportmannen van de 20ste eeuw, maar ook één van de welbespraaktste. Dat hij in de gloednieuwe HBO-documentaire ‘What’s My Name’ zelf commentaar mag geven is dus niet meer dan passend. Regisseur Antoine Fuqua (bekend van ‘Shooter’ en ‘Training Day’) verzamelde bijna drie uur beeldmateriaal en combineerde dat met geluidsfragmenten van Ali, zodat de bokser het verhaal van zijn leven en zijn carrière vertelt. Een uitgebreid eerbetoon aan de bokser, die in de laatste jaren voor zijn dood door de ziekte van Parkinson zijn lichamelijke en geestelijke capaciteiten én zijn scherpe tong steeds meer zag verdwijnen.