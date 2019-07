De films die u deze week moet zien (van 5 tot 11 juli)

CANVAS, VRIJDAG 5 JULI, 21.20

ROMCOM Met een opbrengst van zo’n 500 miljoen dollar (terwijl hij er maar vijf had gekost), laaiend enthousiaste recensies en een Oscarnominatie voor Beste Scenario mag ‘The Bick Sick’ gerust gelden als dé sleeper hit van de voorbije jaren. Terecht? Het is in ieder geval een fijn filmpje: een romcom voor deze tijd, die ook ernstige thema’s als racisme en rouw durft aan te snijden. Kumail Nanjiani speelt een Uber-chauffeur die verliefd wordt op studente Emily (de sprankelende Zoe Kazan). Wanneer zij een zeldzame ziekte oploopt en in een kunstmatige coma wordt gebracht, deelt Kumail plots weken aan een stuk een wachtkamer met Emily’s excentrieke ouders. De humor is soms wat sitcommy, maar de dialogen zijn vaak wél vlijmscherp en er zaten toch een drietal scènes in die ons oprecht een krop in de keel bezorgden. Wat er drie méér zijn dan in de gemiddelde romcom.

VIER, ZATERDAG 6 JULI, 20.25

MISDAAD Martin Scorsese kreeg eindelijk zijn Oscar voor deze snoeiharde gangsterfilm. Leonardo DiCaprio is een flik die undercover gaat in de maffia, Matt Damon een maffiamol bij de flikken, en de twee infiltranten gaan op zoek naar elkaar. Die simpele maar geniale premisse levert een razend spannend kat-en-muisspel op.

CANVAS, ZATERDAG 6 JULI, 22.25

DRAMA De succesvolste film van Canadees wonderkind Xavier Dolan is een hyperactief drama over de relatie tussen een moeder en haar opvliegende zoon. Energiek en vindingrijk geregisseerd, hoewel de intensiteit van de film (turf het aantal scènes waarin de personages níét tegen elkaar roepen) ook wat uitputtend kan worden.

NPO 2, ZATERDAG 6 JULI, 22.40

DRAMA Isabelle Huppert is fenomenaal als Nathalie, een leerkrachte filosofie wier leven overhoop wordt gehaald wanneer haar man haar verlaat voor een andere vrouw. Regisseur Mia Hansen-Løve creëert samen met haar hoofdactrice een delicaat, vaak ook geestig portret van een gesettelde vrouw die zichzelf plots opnieuw moet uitvinden.

BBC 1, ZATERDAG 6 JULI, 23.20

TRAGIKOMEDIE ‘Bijna’ waargebeurde tragikomedie, gebaseerd op het toneelstuk én de ervaringen van Alan Bennett, die tussen 1970 en 1985 een dakloos oud vrouwtje (Maggie Smith) in een busje op zijn oprit liet wonen. De een-lach-en-een-traanformule voelt vertrouwd aan, maar Smith is echt een genot om naar te kijken.

VTM, ZONDAG 7 JULI, 20.40

SCIFI In deel twee van de prequels schakelt de Apenplaneet-serie een versnelling hoger met een shakespeareaanse machtsstrijd tussen diplomatische apenleider Caesar en zijn oorlogszuchtige compagnon Koba. De toon is duister en het verhaal meeslepend. Een blockbuster met ambitie en verstand.

ZES, MAANDAG 8 JULI, 20.35

AVONTUUR Frank Hopkins, een voormalige koerier voor de Pony Express, doet in 1890 mee aan een paardenrace dwars door de Arabische woestijn. Zwierige avonturenfilm die de sfeer oproept van de oude Hollywoodproducties uit de jaren 30 en 40. Viggo Mortensen is prima in de hoofdrol, de paarden zijn nog beter.

CAZ, MAANDAG 8 JULI, 20.40

AVONTUUR Nee, niet de Steven Seagal-klassieker, maar wel een onderhoudende avonturenfilm uit 1957, over twee zeemannen (Robert Mitchum en Jack Lemmon) die bittere rivalen worden over de mooie ogen van Rita Hayworth. Het wat pompeuze melodrama wordt gecompenseerd door de mooie locaties en de star power in de hoofdrollen.

CANVAS, WOENSDAG 10 JULI, 21.10

TRAGIKOMEDIE Wondermooie, mijmerende tragikomedie van Sofia Coppola. Bill Murray speelt een aan lagerwal geraakte acteur die in Tokio een whiskyspotje gaat opnemen; Scarlett Johansson de jonge vrouw van een fotograaf die zich stierlijk verveelt in de stad. Twee verloren zielen vinden elkaar in deze mysterieuze, fragiele, diep ontroerende film.

CAZ, DONDERDAG 11 JULI, 20.40

DRAMA Een vier uur durend historisch epos maken met duizenden figuranten en immense sets als je nog geen script hebt, is géén goed idee, ontdekte Joseph L. Mankiewicz in 1963. Ondanks de negatieve reputatie is dit melodrama over de Egyptische koningin (Elizabeth Taylor) een fascinerend schouwspel vol pracht en praal.

CANVAS, DONDERDAG 11 JULI, 21.35

MISDAAD Klassiek geworden gangsterfilm van Brian De Palma, over de jacht van FBI-agent Eliot Ness (Kevin Costner) op Al Capone (Robert De Niro). De Palma geeft er de visuele stijl van een spaghettiwestern aan (check die close-ups!), wat nog eens versterkt wordt door de meesterlijke muziek van Ennio Morricone.