De documentaires die u deze week graag informeren (van 5 tot 11 juli)

De machinekamer van Tom Dumoulin

NPO 2, vrij. 5 juli, 20.55

SPORT Maar liefst 125 man was continu in de weer om Tom Dumoulin klaar te stomen voor de Giro en de Tour, zo laat deze docu zien. Nogal sneu dat hij wegens knieproblemen uiteindelijk toch heeft moeten afzeggen.

Kinderen van de collaboratie

Canvas, zon. 7 juli, 20.10

OORLOG Herhaling van de bejubelde zesdelige documentairereeks, waarin veertien kinderen van Belgen die na WO II beschuldigd werden van collaboratie, getuigen over de impact daarvan op hun leven.

Oratorium zonder doel

Canvas, zon. 7 juli, 21.55

ACTUA Nog een herhaling, van een documentaire van Manu Riche uit 2015, over de uitbreiding van de Antwerpse haven in de afgelopen vijftig jaar en vooral de invloed daarvan op het kleine dorpje Doel.

63 Up

NPO 2, maandag 8 juli, 22.45

ACTUA De Britse regisseur Michael Apted draaide twintig jaar geleden een Bondfilm (‘The World Is Not Enough’), werkte samen met Jodie Foster in ‘Nell’ en met Sigourney Weaver in ‘Gorillas in the Mist’. Maar zijn meest ambitieuze project is ongetwijfeld de ‘Up’-serie, een reeks documentaires waarvoor hij al sinds 1963 dezelfde veertien mensen volgt en om de zeven jaar over hun leven interviewt. Bij het eerste deel, ‘Seven Up!’ uit 1964, was Apted nog de assistent van regisseur Paul Almond en stond hij in voor de selectie van de kinderen die kwamen vertellen over hun dromen en hun toekomst. De documentaire was bedoeld als een eenmalige film, maar ‘Seven Up!’ was zo succesvol dat Apted besloot om de kinderen te blijven volgen. Ondertussen is de reeks, die door Channel 4 in 2005 is uitgeroepen tot de beste documentaire aller tijden, negen afleveringen ver, zijn mensen getrouwd, gescheiden, ontslagen en dakloos geworden. Maar in ‘63 Up’ is er wel een trieste primeur te rapen: in 2013 is één van de veertien deelnemers gestorven.

Wild Metropolis

Canvas, din. 9 juli, 21.10

NATUUR Nieuwe BBC-reeks waarin het leven in de steden wordt getoond door de ogen van de dieren die hun plekje proberen te vrijwaren, van de walvissen in de New Yorkse Hudson River tot de vleermuizenkolonies van Adelaide in Australië.

Mad Cow Disease: The Great British Beef Scandal

BBC 2, don. 11 juli, 22.00

ACTUA Nieuwe BBC-documentaire over de dollekoeienziekte, en hoe die halverwege de jaren 90 voor een golf van paniek zorgde in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.