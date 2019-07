Humo selecteert de films van de week

A History of Violence

CANVAS, DONDERDAG 18 JULI, 21.05

Misdaad David Cronenberg scoorde in 2005 zijn grootste hit sinds ‘The Fly’ (1987) met dit misdaaddrama. Het was dan ook zijn meest toegankelijke in jaren, na projecten als ‘Naked Lunch’ (tikmachines met pratende anussen) en ‘Crash’ (mensen die geil worden van autowrakken). Viggo Mortensen speelt een all-American huisvader die op een avond twee overvallers neerschiet. Het dorpje vindt hem een held, maar al gauw staan er enkele maffiosi voor de deur, onder leiding van de sinistere Ed Harris, die beweren dat Mortensen vroeger veel minder braaf was. Een traditionele plot dus, maar Cronenberg gebruikt die om de idylle van het Amerikaanse plattelandsleven én de fascinatie met geweld te fileren. De geweldscènes zijn razendknap opgebouwd en de seksscènes memorabel – de wip van Mortensen en vrouwlief Maria Bello op een trap bezorgt je pijn in hun plaats.

La vie d’Adèle

CANVAS, VRIJDAG 12 JULI, 21.25

Drama Kom voor de tien minuten durende lesbische likfestijnen, blijf voor het pakkende liefdesverhaal. De Gouden Palmwinnaar van Abdellatif Kechiche is een expliciet en doorleefd portret van een romance tussen twee jonge vrouwen, formidabel gespeeld door Adèle Exarchopoulos en Léa Seydoux.

Hairspray

NPO 3, VRIJDAG 12 JULI, 22.25

Musical Ontwapenende musicalversie van John Waters’ komedie uit 1988, over een mollig meisje in de vroege jaren 60 dat wil deelnemen aan een tv-dansshow. De liedjes zijn aanstekelijk (u staat de volgende ochtend op met ‘Good Morning Baltimore’) en John Travolta als vrouw is een monument dat u gezien moet hebben.

My Queen Karo

één, VRIJDAG 12 JULI, 23.15

Drama Semi-autobiografisch drama van Dorothée Van Den Berghe over een tienjarig meisje dat in de jaren 70 opgroeit in een hippiecommune in Amsterdam. Zonder te veroordelen of vergoelijken toont ze haar personages (en zichzelf) in al hun menselijkheid en kwetsbaarheid. Het poëtische sfeertje krijgt u er gratis bij.

Hook

VTM, ZATERDAG 13 JULI, 14.30

Avontuur Robin Williams speelt de volwassen Peter Pan, die moet terugkeren naar Neverland nadat kapitein Haak zijn kinderen heeft ontvoerd. Kleurrijke avonturenfilm van Spielberg die destijds werd gekraakt, maar intussen een nostalgieklassieker is geworden. Druk en melig, maar ook charmant, met één van John Williams’ beste soundtracks.

The Bleeder

BBC 1, ZATERDAG 13 JULI, 0.45

Biopic Liev Schreiber speelt Chuck Wepner, een onbekende bokser die in 1975 mocht vechten tegen Muhammad Ali en het tot ieders verbazing 15 rondes lang volhield – een verhaal dat destijds ‘Rocky’ inspireerde. De ware feiten zijn minder glamoureus, maar net zo meeslepend. En o, die seventieskapsels!

GoldenEye

VTM, ZONDAG 14 JULI, 20.40

Actie De eerste Bondfilm met Pierce Brosnan was meteen ook zijn beste. De plot speelde mooi in op het ‘En wat nu?’-gevoel in het Rusland van na de Koude Oorlog, maar écht memorabel is Famke Janssen, als kinky villain die haar juichmoment bereikt door mannen te vermorzelen tussen haar dijen.

Swiss Army Man

CAZ, ZONDAG 14 JULI, 22.55

Tragikomedie Daniel Radcliffe wierp de schaduw van Harry Potter van zich af door een rottend lijk te spelen, dat aanspoelt op een onbewoond eiland, waar enkel de gestrande Paul Dano rondloopt. Uiteraard worden de twee al snel beste vrienden, wat had u gedacht? De gewaagde premisse levert echt geestige cinema op.

The Right Stuff

CANVAS, WOENSDAG 17 JULI, 21.05

Drama Philip Kaufman verfilmde de vroege jaren van NASA, toen zeven astronauten lijf en leden waagden in het Mercury 7-programma. De oprechte verwondering over die prestaties slaat nooit om in misplaatst patriottisme en je vóélt elke seconde hoe uitvoerig geresearcht en authentiek alles wel is.

Snowden

Q2, DONDERDAG 18 JULI, 20.35

Biopic Oliver Stone verfilmt het leven van klokkenluider Edward Snowden en dat levert een degelijk drama op, met een sterke centrale vertolking van Joseph Gordon-Levitt. Maar tegelijk denken we: de Oliver Stone van de jaren 90 zou deze film harder hebben laten knallen. Voldoening, geen onderscheiding.

Ronin

VIER, DONDERDAG 18 JULI, 22.15

Actie Een groepje huurlingen onder leiding van Robert De Niro krijgt van een Ierse schone de opdracht om achter een mysterieus koffertje aan te gaan in Parijs. Regisseur John Frankenheimer was al 68, maar flanste hier toch maar mooi twee van de knapste autoachtervolgingen uit de recente filmgeschiedenis in elkaar.