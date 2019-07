Natalie Dormer duikt in haar korset: 'Ik ben niet de stereotiepe bitch'

De toekomst oogde niet bepaald rooskleurig voor Natalie Dormer de laatste keer dat we haar op tv zagen: ze dolf als Margaery Tyrell het onderspit in haar strijd om de troon in ‘Game of Thrones’. Maar kijk, de bekoorlijke Dormer zweeft de komende drie dinsdagen weer in korset uw woonkamer binnen, ditmaal als de ijzige directrice Hester Appleyard van een kostschool uit 1900 met een best wel serieus personeelstekort: drie kinderen en een gouvernante zijn al wekenlang vermist. ‘Picnic at Hanging Rock’ is een zesdelige reeks gebaseerd op het beroemde boek van de Australische Joan Lindsay uit de jaren 60.