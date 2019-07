'Jordan Peele schudt je wakker: 'Soms lijkt het leven wel een aflevering van 'The Twilight Zone'''

In ‘Replay’ probeert een vrouw de dood van haar zoon te voorkomen door terug in de tijd te reizen, in ‘A Traveler’ arriveert een mysterieuze man – gespeeld door Steven Yeun van ‘The Walking Dead’ – op een kerstfeestje, in ‘The Comedian’ betaalt een komiek een wel zeer hoge prijs om zijn publiek aan het lachen te kunnen brengen, en ‘Nightmare at 30,000 Feet’ is een remake van de klassieke aflevering ‘Nightmare at 20,000 Feet’: Adam Scott neemt de rol van William Shatner over. Het eerste seizoen staat op Telenet Play en het tweede is op komst.