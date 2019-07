Humo selecteert het beste van Netflix, Play More & co

Catastrophe vanaf 17 juli op BBC First

Serie Na een onenightstand in Londen is de Ierse leerkracht Sharon (Sharon Horgan) zwanger van de Amerikaanse reclamemanager Rob (Rob Delaney) en besluit Rob om halsoverkop naar Londen te verhuizen om met haar te trouwen en samen hun kind op te voeden. Een vreselijk clichématig uitgangspunt, dat we al ettelijke keren gezien hebben in romcoms als Judd Apatows ‘Knocked Up’. Toch groeide de Britse sitcom ‘Catastrophe’ uit tot één van de beste reeksen van de afgelopen jaren. Reden is het schitterende schrijversduo Horgan en Delaney, twee comedians die perfect zwarte humor vinden in wat kleffe sentimentaliteit had kunnen zijn. Of het nu de ongeplande zwangerschap met bijbehorende gezondheidscomplicaties is of familieperikelen (Carrie Fisher, de overleden ‘Star Wars’-actrice, glanst in haar gastrol als de moeder van Rob), het toevalskoppel vindt romantiek in het relativeren van al die problemen. Het vierde en laatste seizoen van ‘Catastrophe’ is op de Britse tv intussen al vertoond, maar via BBC First kunt u deze zomer kennismaken met deze verborgen televisieparel. (aw)

Divorce – seizoen 3 Nu te zien op Play

serie ‘Together. Forever.’ Dat is de tagline van ‘Divorce’, de HBO-serie waarin Frances (Sarah Jessica Parker) en Robert (Thomas Haden Church) in de nasleep van de ontbinding van hun huwelijk ontdekken dat een scheiding geen definitief eindpunt van een relatie is. De twee worstelen bijvoorbeeld met de eisen van co-ouderschap: in de slotaflevering van het tweede seizoen zijn ze zo hard ruzie aan het maken dat ze vergeten dat iemand hun zoon Tom (Charlie Kilgore) en dochter Lila (Sterling Jerins) moest ophalen aan de schoolpoort. Nadat hun telefoontjes genegeerd worden, besluiten de kinderen de kilometerslange afstand te voet af te leggen en een mokkende Lila wordt aangereden. In de gang van het ziekenhuis beseffen Frances en Robert dat ze beter moeten doen voor hun kinderen. Hoewel je als kijker in het eerste seizoen nog duidelijk partij kon kiezen voor Frances, is het tegen het einde van het tweede seizoen niet meer duidelijk wie de scheiding nu ‘wint’. (aw)

Alex – seizoen 2 Nu te zien op Play

serie Bij de start van de misdaadreeks ‘Alex’ was de corrupte agent Alex vastbesloten om zijn leven te beteren, maar dat was niet naar de zin van een maffiabaas die hem chanteerde met zijn gezin. Uiteindelijk belandt hij helemaal aan de verkeerde kant van de wet én in een zwaarbeveiligde gevangenis, en daar is overleven niet eenvoudig als je sommige van je medegedetineerden zelf achter slot en grendel hebt gestopt. Voor Alex lijkt bescherming zoeken bij één van de bendes in de gevangenis de enige uitweg, tot de politie opnieuw contact met hem zoekt en voorstelt om informant te worden. Zo begint in het tweede seizoen van ‘Alex’ – de Scandinavische versie van ‘The Shield’ – een kat-en-muisspel waarbij nooit duidelijk wordt wie voor wie werkt en uit welke hoek het gevaar komt. (sw)

Deep state – seizoen 1 & 2 Nu te zien op Play

serie Sinds Trump aan de macht is gekomen, valt de term ‘deep state’ geregeld onder mensen met een voorliefde voor complottheorieën. Het idee is dat er in de VS een soort parallelle regering bestaat, samengesteld uit hoge ambtenaren uit de FBI, de CIA en andere diensten, die achter de schermen alle touwtjes in handen houden. Omdat Trump als buitenstaander al hun plannen dwarsboomt, zou die deep state proberen hem af te zetten – onder meer het onderzoek van Robert Mueller zou door hen georkestreerd zijn. In deze thrillerserie heeft de deep state geen last van Trump, maar van een ex-spion die de dood van zijn zoon wil wreken en die diep in de wereld van louche deals en machtsspelletjes duikt. (sw)

Captain Marvel vanaf 12 juli op Telenet & proximus

film Het superheldengenre werd lang gedomineerd door het mannelijke geslacht, maar nu lijkt het tijdperk van de vrouwelijke superhelden echt aangebroken: volgend jaar zien we Wonder Woman terug in ‘Wonder Woman 1984’, in de nabije toekomst krijgt ook Black Widow (Scarlett Johansson) haar solofilm, en nog maar vier maanden geleden brachten de Marvel Studios met veel succes ‘Captain Marvel’ uit, de allereerste Marvelfilm met een vrouwelijke hoofdfiguur. En wie nu onze favoriet is? Doe maar Captain Marvel, de kinetische superblondine die in het van pure fun uiteenknallende ‘Captain Marvel’ samen met Nick Fury (Samuel L. Jackson) een intergalactische oorlog tracht te verijdelen. O ja: tussen de spetterende actietaferelen door komt u eindelijk te weten hoe Nick aan zijn ooglap komt! (es)

Escape Room: Nu te zien op Telenet & Proximus

film In een bioscoopzaal achteroverleunen met een reuzegrote emmer popcorn op uw schoot blijft natuurlijk dé fijnste indooractiviteit. Ook leuk: samen met de maten een escaperoom binnenstappen en je binnen het uur proberen te bevrijden. In ‘Escape Room’ dient het populaire concept van de ontsnappingskamer als basis voor een beklemmend horrorverhaal volgens de welbekende formule van de tien kleine indiaantjes, waarbij de deelnemers één voor één op gruwelijke wijze om het leven komen. Geinig detail: volgens regisseur Adam Robitel functioneerde de kamer waarin één van de personages door de bewegende muren tot griesmeelpudding dreigt te worden geplet ook écht: zodra hij ‘Cut!’ riep, sprong de acteur eruit alsof zijn leven ervan afhing. (es)