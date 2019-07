FANTASY Enkele jaren geleden is Disney begonnen aan een plundertocht door zijn eigen filmcatalogus. ‘Beauty and the Beast’, ‘Aladdin’, ‘Dumbo’: ze kregen allemaal een nogal luizige remake. David Lowery’s nieuwe versie van ‘Pete’s Dragon’ – een wat obscuur filmpje uit 1977 over de vriendschap tussen een jongen en een groene tekenfilmdraak – wordt in dat rijtje vaak vergeten, maar geloof ons: het is één van de weinige die écht de moeite zijn. Lowery durft immers zijn eigen stempel op het bronmateriaal te drukken. Het trage tempo en de lyrische toon van zijn andere films keren terug, maar met een familievriendelijk sausje. Lowery mikt op verwondering in plaats van spektakel; hij wil echte cinema maken in plaats van een oppervlakkige nostalgietrip. Het resultaat is een warme, authentieke film met in de hoofdrol de meest knuffelbare draak die je ooit hebt gezien.