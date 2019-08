El Profesor is dood! Niet heus: Álvaro Morte, die in het derde seizoen van ‘La casa de papel’ (19 juli op Netflix) opnieuw het meesterbrein van de bende overvallers speelt, is vanaf 20 juli ook op NPO te zien in de nieuwe Spaanse reeks ‘The Pier’. In de eerste aflevering drijft het lijk van Mortes personage Oscar in een waterplas in de buurt van Valencia: naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een zelfdoding en Oscars vrouw Alejandra (gespeeld door Verónica Sánchez) probeert uit te zoeken hoe en vooral waarom haar man zich van het leven heeft beroofd. ‘The Pier’ is bedacht en gemaakt door Álex Pina, de showrunner van ‘La casa de papel’, maar verwacht geen Dali-maskers en wilde achtervolgingen, wél mysterie, oprechte emoties en diepgewortelde tragedie.