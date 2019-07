'8 days: to the moon and back' op Canvas: de meest uitgebreide reconstructie van de vlucht van Apollo 11

GESCHIEDENIS De 50ste verjaardag van de maanlanding komt aan bod in de documentaire ‘De zomer van 1969’ (zie pagina 4) en NPO wijdt er op zaterdag zelfs een hele thema-avond aan. Maar de meest uitgebreide reconstructie van de vlucht van Apollo 11 is dit docudrama van de BBC. ‘8 Days’ laat zien wat er zich heeft afgespeeld in de cockpit tijdens de acht dagen durende ruimtereis. De drie astronauten – Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins – worden gespeeld door acteurs, maar alle woorden die zij uitspreken zijn ook echt te horen geweest in de ruimte. De film is immers gebaseerd op tapes van de echte gesprekken in de cockpit, die nooit eerder zijn vrijgegeven door de NASA. Nieuwe of spectaculaire onthullingen over de maanreis hoeft u niet te verwachten, maar het gevoel dat u er zelf bij was, beloven de makers wel.