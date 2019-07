'Us' op Proximus en Telenet: kruising tussen hallucinatie en horrorsatire

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Toen hij nog in New York studeerde, en iedere avond de laatste trein naar huis diende te nemen, beeldde de jonge Jordan Peele zich graag in dat hij vanuit de donkere stationstunnels werd aangestaard door zijn eigen dubbelganger. Die nachtmerrie-achtige fantasie vormde zoveel jaar later de kiem van ‘Us’, een topper die zich net als Peeles roemruchte debuutfilm ‘Get Out’ het best laat omschrijven als een kruising tussen een adembenemende hallucinatie en een lachkrampverwekkende horrorsatire. Probeer maar eens níét te schateren wanneer Peele tijdens een bloederige scène in een strandvilla ineens ‘Good Vibrations’ van The Beach Boys laat opwieken. Het briljant in beeld gezette verhaal leidt evenwel tot een ijzingwekkende conclusie: de meest angstaanjagende monsters, dat zijn wijzelf.