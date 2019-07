'La Casa de Papel' – seizoen 3, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Trek alvast een rode overall aan en zet je Dalimasker op: ‘La casa de papel’ is terug! De Spaanse misdaadserie, die met enkele beproefde ingrediënten – een niet al te geloofwaardige maar razend spannende plot, veel actie en een opzwepende soundtrack – eind 2017 een wereldhit werd, komt op de proppen met een derde seizoen. Meteen ook het eerste dat rechtstreeks voor Netflix is gemaakt: seizoen één en twee waren oorspronkelijk uitgezonden op de Spaanse zender Antena 3 en nadien overgekocht door de streamingdienst. Het extra geld moet in ieder geval voor nog meer spektakel zorgen: één van de leden uit de bende van El Profesor is gevangengenomen en om hem vrij te krijgen, moet de baas zijn meest ingenieuze plan tot nog toe bedenken.