'Comedians in cars getting coffee' op Netflix

Nu te zien op Netflix

TALKSHOW ‘Seinfeld’ is deze maand dertig jaar oud – de beroemde comedy about nothing ging in juli 1989 in première op de Amerikaanse televisie – en medebedenker en hoofdrolspeler Jerry Seinfeld viert dat met een nieuw seizoen van ‘Comedians in Cars Getting Coffee’. De reeks, waarin hij samen met een bevriende komiek – en een enkele keer een bevriende president genaamd Barack Obama – door Los Angeles rijdt op zoek naar een koffiebar, is ondertussen al aan zijn elfde seizoen toe. De meest opvallende passagiers deze keer zijn Eddie Murphy, Seth Rogen en Ricky Gervais – al mocht die laatste ook in 2012 in het eerste seizoen al eens meerijden met Jerry.