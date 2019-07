'Oprah – When they see us' op Netflix

Nu te zien op Netflix

TALKSHOW Samen met ‘Chernobyl’ was het ontegensprekelijk de serie van het voorjaar: ‘When They See Us’, de minireeks over het droeve lot van vijf tienerjongens die in 1989 ten onrechte werden gearresteerd en veroordeeld voor de verkrachting van een jogster in het New Yorkse Central Park. In de VS bleef de serie ook niet zonder gevolgen: zo zette de uitgeverij van thrillerschrijfster Linda Fairstein, de aanklaagster die de vijf indertijd veroordeeld kreeg, haar ondertussen op straat. Maar ook al zijn de Central Park Five al jarenlang van alle blaam gezuiverd en kregen ze in 2014 een schadevergoeding van de stad New York, toch blijven velen, onder wie Donald Trump, overtuigd van hun schuld. Die voortdurende last is ook één van de gespreksonderwerpen in deze één uur durende special van de talkshow van Oprah Winfrey, waarin de vijf mannen en regisseur Ava DuVernay vertellen over verleden, heden en de reeks.