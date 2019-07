'Aziz Ansari: Right Now' op Netflix: de comeback na een misstap

Nu te zien op Netflix

COMEDY Aziz Ansari was, dankzij zijn komische reeks ‘Master of None’, waarvoor hij in 2017 als eerste acteur met Aziatische roots een Golden Globe kreeg, één van de sterren van Netflix. Tot er begin 2018 een getuigenis online verscheen van een vrouw die hem ervan beschuldigde haar na een avondje uit onder druk te hebben gezet om seks te hebben. Hoe erg Ansari zich misdragen had, werd nooit echt duidelijk, maar sindsdien bleef hij wel in de luwte. Nu maakt hij echter een comeback met deze stand-upcomedyshow, die voor een groot deel gaat over zijn misstap en de gevolgen ervan.