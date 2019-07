De films die u deze week moet zien (van 19 tot 25 juli)

VIER, VRIJDAG 19 JULI, 20.35

MISDAAD Klassieker van Michael Mann waarin flik Al Pacino bankovervaller Robert De Niro op de hielen zit. Mann werkt al zijn personages opvallend sterk uit, inclusief een piepjonge Natalie Portman als Pacino’s stiefdochter. Wanneer de wapens knallen, toont hij pas echt zijn meesterschap, met een geniaal geregisseerde grote shoot-out.

CAZ, VRIJDAG 19 JULI, 20.40

DRAMA In volle Koude Oorlog onderhandelt advocaat James Donovan (Tom Hanks) met de Russen om een Sovjetspion te ruilen voor gevechtspiloot Gary Powers. Waargebeurd spionagedrama van Steven Spielberg, met een intelligent scenario van de gebroeders Coen. Mark Rylance won een Oscar voor zijn glansprestatie als Russische mol.

CANVAS, VRIJDAG 19 JULI, 21.05

KOMEDIE Typerend hysterische komedie van Emir Kusturica, over een kleine crimineel die zijn zoon uithuwelijkt aan een veel zwaardere gangster. De muziek blèrt constant, de personages lopen voortdurend tegen elkaar te schreeuwen en de camera draait als een tol. Kortom: de geïnspireerde waanzin van een vintage Kusturica.

Q2, VRIJDAG 19 JULI, 22.35

HORROR Tegenwoordig een absolute klassieker, maar destijds verguisd door de critici en geflopt aan de kassa: ’t kan verkeren. Eén van John Carpenters allerbeste films, over een team wetenschappers op Antarctica die een buitenaards ‘ding’ tegen het lijf lopen en al snel op allerlei gore manieren om het leven komen.

VTM, ZATERDAG 20 JULI, 20.30

FANTASY Enkele jaren geleden is Disney begonnen aan een plundertocht door zijn eigen filmcatalogus. ‘Beauty and the Beast’, ‘Aladdin’, ‘Dumbo’: ze kregen allemaal een nogal luizige remake. David Lowery’s nieuwe versie van ‘Pete’s Dragon’ – een wat obscuur filmpje uit 1977 over de vriendschap tussen een jongen en een groene tekenfilmdraak – wordt in dat rijtje vaak vergeten, maar geloof ons: het is één van de weinige die écht de moeite zijn. Lowery durft immers zijn eigen stempel op het bronmateriaal te drukken. Het trage tempo en de lyrische toon van zijn andere films keren terug, maar met een familievriendelijk sausje. Lowery mikt op verwondering in plaats van spektakel; hij wil echte cinema maken in plaats van een oppervlakkige nostalgietrip. Het resultaat is een warme, authentieke film met in de hoofdrol de meest knuffelbare draak die je ooit hebt gezien.

BBC 1, ZATERDAG 20 JULI, 18.00

ANIMATIE Geestige prent uit de Disneystal over een klein maar dapper konijn dat samen met een sluwe vos een reeks misdaden oplost, goed voor de Oscar voor Beste Animatiefilm in 2016. Een beetje formulair, maar er zit erg veel energie in het verhaal en de humor werkt prima. Vooral de scène met de luiaarden is een blijvertje.

CANVAS, ZATERDAG 20 JULI, 22.40

DRAMA Juliette Binoche speelt een actrice die wordt gevraagd voor een revival van het toneelstuk waarmee ze ooit doorbrak. Ongegeneerd cerebrale dialoogfilm van Olivier Assayas, met ijzersterke acteerprestaties van Binoche en Kristen Stewart als haar assistente. Veeleisende cinema, maar je inspanningen worden beloond.

ZES, DINSDAG 23 JULI, 20.35

WESTERN Eén van de minder bekende spaghettiwesterns van Sergio Leone, met Rod Steiger als Mexicaanse bandiet en James Coburn als IRA-strijder, die samen in de Mexicaanse revolutie terechtkomen. Eén van Leone’s meest nihilistische films – en dát wil wat zeggen – met uiteraard heel wat indrukwekkende set pieces.

CANVAS, WOENSDAG 24 JULI, 21.05

DRAMA Verfijnde, ingehouden verfilming van de roman van Edith Wharton door Martin Scorsese. Daniel Day-Lewis speelt een gentleman uit de 19de-eeuwse New Yorkse upperclass, die op trouwen staat met de keurige Winona Ryder maar eigenlijk verliefd is op gescheiden vrouw Michelle Pfeiffer. Gepassioneerd en visueel verrukkelijk.

CANVAS, DONDERDAG 25 JULI, 21.05

DRAMA Eén van Pedro Almodóvars beste films, dit (voor zijn doen) ingetogen drama over twee mannen die elk zorg dragen voor een vrouw in coma en elkaar ontmoeten in het ziekenhuis. Een tedere en verrassend geestige prent, waarin Almodóvar met veel empathie de eenzaamheid en obsessies van zijn personages doorgrondt.

CAZ, DONDERDAG 25 JULI, 22.20

MUZIEK Danielle Macdonald speelt Patti, een kansarm meisje uit New Jersey dat droomt van een carrière als rapster. Geremy Jasper scoorde met zijn debuutfilm meteen een bescheiden hitje in het festivalcircuit. Echt vernieuwend is het verhaal niet, maar de milieuschets is authentiek en Patti een onvergetelijk hoofdpersonage.