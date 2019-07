De documentaires die u deze week graag informeren (van 19 tot 25 juli)

Canvas, vrij. 19 juli, 20.30

ACTUA BBC-reportage over de zwarte markt in Groot-Brittannië, waar zowel de winkelstraten van de grote steden als het internet overspoeld worden door namaakproducten. Populairst: pillen en kleren.

Canvas, zondag 21 juli, 21.50

GESCHIEDENIS De 50ste verjaardag van de maanlanding komt aan bod in de documentaire ‘De zomer van 1969’ (zie pagina 4) en NPO wijdt er op zaterdag zelfs een hele thema-avond aan. Maar de meest uitgebreide reconstructie van de vlucht van Apollo 11 is dit docudrama van de BBC. ‘8 Days’ laat zien wat er zich heeft afgespeeld in de cockpit tijdens de acht dagen durende ruimtereis. De drie astronauten – Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins – worden gespeeld door acteurs, maar alle woorden die zij uitspreken zijn ook echt te horen geweest in de ruimte. De film is immers gebaseerd op tapes van de echte gesprekken in de cockpit, die nooit eerder zijn vrijgegeven door de NASA. Nieuwe of spectaculaire onthullingen over de maanreis hoeft u niet te verwachten, maar het gevoel dat u er zelf bij was, beloven de makers wel.

Canvas, maa. 22 juli, 20.20

KLIMAAT Driedelige reportagereeks over enkele grote recente milieuschandalen. In de eerste aflevering ziet u hoe in Paraguay sojaplantages voor veevoeder de grond vergiftigen.

BBC 1, maa. 22 juli, 22.00

HUMAN INTEREST Start van het achtste seizoen van de reeks waarin bekende Britten op zoek gaan naar hun roots. Voor de eerste aflevering kon de BBC een grote naam strikken: Daniel Radcliffe, alias Harry Potter.

NPO 2, din. 23 juli, 22.45

GESCHIEDENIS Docu over David Koresh en zijn sekte Branch Davidians. Toen de FBI hun gebouwen in 1993 bestormde, leidde dat tot een beschieting en belegering die aan 80 mensen het leven kostte.

Canvas, woe. 24 juli, 23.20

WETENSCHAP Driedelige BBC-reeks – de inspiratiebron voor ‘Team Scheire’ – waarin een team van ingenieurs en uitvinders een oplossing bedenken voor een probleem waar een gewone Brit mee worstelt.