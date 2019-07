Weg met Tine ­Embrechts: 'Het hielp dat ik Guga kon thuislaten'

HUMO Voor wie is ‘Goed verlof’ bedoeld?

Tine Embrechts «Voor mensen die samen op vakantie gaan, maar daarin totaal andere noden of wensen hebben. Er doet bijvoorbeeld een koppel mee waarvan de vrouw het liefst gaat kamperen en daarbij niet te veel geld uitgeeft, terwijl haar man vooral luxe wil en graag twee weken bediend wordt terwijl hij op zijn lui gat zit. Of in een andere aflevering: een vader en een dochter die al bijna twee decennia naar hetzelfde hotel in Lloret de Mar gaan. Hij houdt van zekerheid, maar zij is dat kotsbeu.