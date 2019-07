Milieuvriendelijk reizen: 'Hou je adem in op het vliegtuig, dan produceer je geen CO2'

Je hebt van die diersoorten waarvan je denkt: waarom heb ik daar nog nooit eerder over gehoord? En hoe zouden die smaken als je ze met plaatselijke plantengroei serveert? Om op die vragen te antwoorden, trokken de jonge Vlaamse biofielen Keet en Deef naar het eiland Kinoa, in de buurt van Sumatra.

HUMO Was er een specifieke reden waarom jullie precies naar dát eiland zijn gereisd?

Keet «De namen van de andere eilanden waren moeilijker te onthouden. Wij eten elke dag quinoa, zie je.»

Deef «Ja, er waren geen eilanden met namen als Tofu of Granola. Dat maakte de keuze eenvoudig.»

HUMO Jullie zijn biofielen?

Keet «Ja! Wij houden van alles wat leeft, behalve als het met een dieselwagen rijdt. Maar wij houden ook van dingen die niet leven, zoals stenen in een rivier. Want daar kun je veel van leren.»

HUMO Wat kan je leren van stenen in een rivier?

Deef «Dat je door samen te werken als groep mooie dingen kunt bereiken. Want die stenen liggen vaak in heel mooie rivieren.»

HUMO Hoe werken die stenen dan precies samen?

Keet «Door te communiceren. Dat zie je aan de manier waarop ze daar liggen, daar zijn afspraken over gemaakt op een niveau dat wij mensen nooit zullen begrijpen. Omdat wij geen stenen zijn. Maar dat komt misschien ooit nog.»

Deef «Een vriendin van Keet kent daar ademhalingstechnieken voor, om in een steen te veranderen. Wij hebben dat eens geprobeerd: heel moeilijk, maar wel verrijkend voor je persoonlijkheid. De dag na die sessie was ik geconstipeerd, dus ik dacht: zie je wel, dat is misschien al een begin!»

HUMO Wat heb je ontdekt op het eiland Kinoa?

Keet «Onszelf! Voor de rest valt daar niks meer te ontdekken, 2 minuten googelen en je weet wat daar allemaal te zien is. Daar ging het dus niet om.»

Deef «En wij hebben elkaar daar ook herontdekt. Dat ging heel spontaan. Op een ochtend zei ik: ‘Keet, zullen we elkaar vandaag eens herontdekken?’ En Keet zei: ‘Ja, goed plan!’»

HUMO Jullie zijn daar met het vliegtuig naartoe gevlogen?

Deef «Ja, maar zonder ons was dat vliegtuig óók vertrokken, en dan had het per passagier nog meer kerosine verbruikt.»

Keet «En we hebben onderweg af en toe onze adem ingehouden. Wie zijn adem inhoudt, produceert geen CO2.»

Deef «Als iedereen zijn adem zou inhouden op een vlucht van Brussel naar Barcelona – wat een keileuke stad is, maar spijtig van al die toeristen die niet beseffen dat ze in de weg staan van het kei-authentieke Barcelona, zodat je dat niet zo goed kunt zien – dan zou zo’n vliegreis klimaatneutraal zijn.»

Keet «Maar ja, wij gaan de mensen niet aanmoedigen om naar Barcelona te vliegen, want daar zijn massa’s toeristen die niet beseffen dat ze in de weg staan van het kei-authentieke Barcelona, zodat je dat niet zo goed kunt zien.»

Deef «Dat had ik net gezegd.»

Keet «Weet ik. Maar je moet de boodschap blijven herhalen. Greta heeft toch ook niet gezegd: ‘Dames en heren, het klimaat gaat eraan, knoop dat in jullie oren en nu ga ik daarover zwijgen, want ik moet naar school!’»

Deef «Dat is waar, want het staat niet in haar boek.»

Keet «Wij hebben een exemplaar van dat boek in de rivier gesmeten, daar op het eiland Kinoa. Dat was een symbolisch gebaar. Deef stelde dat voor, en ik snapte niet goed waarom we dat zouden doen. Maar dat heb je met symbolische gebaren: als je ze begrijpt, zijn ze niet meer symbolisch. Op het knopje naast een liftdeur duwen is daar een goed voorbeeld van. Denk daar maar eens over na.»

Deef «En we hadden dat boek allebei al gelezen. Dat ding weer meenemen op het vliegtuig zou weer extra brandstof kosten. En nu drijft het op de golven naar iemand die dat misschien nog niet heeft gelezen. Of misschien wel, maar het boek is zo goed dat je het best twee keer kunt lezen. Het maakt je alleen maar rijker, en zo zie je dat milieuzorg en armoedebestrijding best samengaan!»

Hugo Matthysen