'Utøya 22. juli' op NPO3: Maak de 72 minuten durende aanslag van Breivik integraal mee

DRAMA Op 22 juli 2011 vermoordde de extreemrechtse terrorist Anders Breivik 77 jongeren op het Noorse eiland Utøya, een tragedie die zeven jaar later aanleiding gaf tot twee films. Paul Greengrass maakte ‘22 July’, een conventioneel verhaal dat vooral over de nasleep van de slachtpartij ging. Erik Poppe deed pas écht de wenkbrauwen fronsen met zijn versie: een intens survival drama dat (ogenschijnlijk) in één lange shot werd gefilmd en de gebeurtenissen in real time volgt. Geen context, geen verklaringen, niets. We maken de 72 minuten die de aanslag duurde integraal mee, vanuit het perspectief van de 18-jarige Kaja (een fictief personage), terwijl Breivik zelf een schim op de achtergrond blijft. Technisch is dat ongelooflijk knap gedaan en je blijft gegarandeerd achter met afgekloven vingernagels. Of het ook zinvol en gepast is, laten we graag aan uw oordeel over.