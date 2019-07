'Catastrophe': de geheimen van een goed huwelijk

Delaney (42) gebruikt zijn eigen leven als blauwdruk voor ‘Catastrophe’, een komische reeks die hij samen met de Ierse comedian Sharon Horgan (48) schreef en waarin beiden de hoofdrollen spelen. Rob, een Amerikaanse reclamemanager op zakenreis, en Sharon, een Ierse leerkracht uit Londen, ontmoeten elkaar in een bar, duiken in bed en brengen enkele dagen samen door. Als Sharon even later zwanger blijkt te zijn, besluiten ze te trouwen en het kind samen op te voeden. ‘Catastrophe’ is een geweldige serie, grappig en scherp, romantisch maar nooit sentimenteel. Bovendien blijf je meeleven met Rob en Sharon, wier impulsieve huwelijk constant op de klippen dreigt te lopen.